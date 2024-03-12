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Malatya'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programları Gerçekleştirildi

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Malatya'nın Darende ve Kale ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi. Etkinliklerde İstiklal Marşı okundu, konuşmalar yapıldı ve ödüller verildi.

Malatya'nın Darende ve Kale ilçelerinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Darende'de Özel Hacı Naciye Ateş Okulları tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın yazılmasının canlandırıldığı etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Programda yurt dışından gelen misafir öğrencilerin İstiklal Marşını okuyup bayrak açması, izleyicilerden beğeni topladı.

Tören sonunda İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı dolayısıyla ilçe genelindeki okullarda düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüller verildi.

Programa Kaymakam Şeref Gülyer, Belediye Başkan Vekili Muharrem Apan, Cumhuriyet Savcısı Rukiye Çınarka, Emniyet Müdürü Muhammed Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Kuru, daire amirleri ve davetliler katıldı.

Kale

Kale Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İzollu Ortaokulu öğretmenlerinden Ayşenur Üzüm'ün İstiklal Marşı'nın önemini anlatan konuşmasından sonra öğretmenlerin ve öğrencilerin hazırladığı şiirler okundu.

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuduğu programda, "Türk'ün Sözü Akif'in Özü" temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, İlçe jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amiri Seçkin Kılıçaslan, İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, diğer kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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