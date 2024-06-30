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Malatya'da İsrail'e karşı Büyük Gazze Mitingi düzenlendi

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Malatya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Büyük Gazze Mitingi düzenlendi. Binlerce kişi Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhinde sloganlar attı. Konuşmacılar, İsrail'in dünya siyonizmi olduğunu ve mücadeleyi genişletme kararı aldıklarını belirtti.

MALATYA'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için 'Büyük Gazze Mitingi' düzenlendi.

Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen programa AK Parti Malatya milletvekilleri İhsan Koca, Bülent Tüfenkçi ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın yanı sıra İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri ile çevre illerden gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Alana toplanan binlerce kişi ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail aleyhinde sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mitingde konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, gösterilen bu mücadelenin büyük bir mücadele olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Hepimiz bir savaştayız. Karşımızda Müslümanların ve insanlığın en büyük düşmanı var. Bunlar dünya siyonizmidir. Bunun merkezi Amerika'dır. İsrail ise bunun bir karakoludur. Başka emperyalist güçleri de arkalarına aldılar. Uzun soluklu bir mücadeleye hazırlanın. Bu savaş kısa sürede bitmeyecek. Madem katliamları devam ettiriyorsunuz o zaman bizde stratejimizi daha da genişletiyoruz. Yeryüzündeki bütün Siyonistleri deşifre edeceğiz ve onların hepsini kendi topraklarında halkı ile karşı karşıya getireceğiz. Bu Gazze savaşı bütün dünyayı Medine devleti haline getirecek. Bugün Gazzeli çocuğun kanı ve Gazzeli kadının gözyaşı yeryüzündeki Siyonist karşıtı olan Hristiyanları da ateistleri de güçlendirecek Müslümanlara sempatiyi attıracak ve yeryüzünde artık İslam hakim olacak."

Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri ise Aksa Tufan'ının izzet ve onur meselesi olduğunu belirterek, "Müslümanlardan sayılan birilerinin mücadeleden direnişten kurtulacaklarını zannettikleri Aksa Tufanı hepimiz için yüz akı oldu. Tabi ki cihatta acılar, yaralar, zorluklar, sıkıntılar, ölümler ve esaret olur. Eğer düşman korkaksa Siyonistler gibi korkak düşmanlarınız varsa bunların olması kaçınılmazdır. Gazze'deki mücadele, Anadolu'daki mücadelenin ana hattıdır. İstanbul'un, Kahire'nin, Ammar'ın ve diğer İslam ülkelerinin müdafaa hakkıdır. " ifadelerine yer verdi.

Miting, yapılan konuşmaların ardından ilahi dinletileri ile son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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