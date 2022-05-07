MALATYA'DA 'İSPENDERE KAMP KARAVAN FESTİVALİ' BAŞLADI - Haberler

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MALATYA'DA 'İSPENDERE KAMP KARAVAN FESTİVALİ' BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MALATYA'da düzenlenen 'İspendere Kamp ve Karavan Festivali'ne gelen 44 karavansever, sağlık turizmine kazandırılan 'İspendere Şifalı İçmeleri'nde kampa başladı.

MALATYA'da düzenlenen 'İspendere Kamp ve Karavan Festivali'ne gelen 44 karavansever, sağlık turizmine kazandırılan 'İspendere Şifalı İçmeleri'nde kampa başladı.

Doğası, tarihi yapısı ve yenilenen yüzüyle çok sayıda turist, Battalgazi ilçesini ziyaret ediyor. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu işbirliğiyle Hıdırellez etkinlikleri ve İspendere Şifalı İçmeleri'nin sağlık turizmine kazandırılması amacıyla düzenlenen 'İspendere Kamp Karavan Festivali' başladı. 3 gün sürecek olan festivalle kamp ve karavan tutkunları ilçede buluşup İspendere Şifalı İçmeleri'ne geçti. Burada oluşturulan alana konuşlanan, birbirinden farklı karavanlarıyla binlerce kilometre yol gelen karavan tutkunları, kentte ilk kez düzenlenen festivale katıldıkları için mutlu olduklarını, Malatya'da çok eğlendiklerini ifade ederek, programlarının dolu dolu geçtiğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hıdırellez, Malatya, turist, Güncel, Haberler

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