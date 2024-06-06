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Malatya'da iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Malatya'da bir hurda dükkanından yapılan hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Malatya'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta bir hurda dükkanında meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş yerinin kasasından 500 bin lira ile çok sayıda hurda malzeme çalan zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, operasyonla M.Y, S.Y, A.Ö. ve F.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalıntı hurda malzemeler ile polis yeleği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y, A.Ö. ve F.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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