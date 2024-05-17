Malatya'da İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Bilim Şenliği düzenlendi

Malatya'da, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezince öğrencilere yönelik Bilim Şenliği düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aziz İlhan, 13-17 Mayıs'ta öğrenciler için etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilere okuryazarlık becerilerini kazandırmayı amaçladıklarını aktaran İlhan, "Bilim Şenliği etkinlikleri kapsamında öğrencilerimiz ile birlikte birçok çalışma gerçekleştirdik. Bilim Şenliği etkinliği programı kapsamında katılım sağlayan öğrencilerimize STEM atölyesi, akıl yürütme etkinlikleri, teknoloji kodlama eğitimleri, yapay zeka uygulamaları, dijital oyun tasarımı, web tasarım v.b. eğitimleri bir hafta boyunca sunmaya çalıştık." diye konuştu.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Sibel Çolak Küçük ise amaçlarının çocukları geleceğin mesleklerine hazırlamak olduğunu belirtti.

Bilim Şenliği kapsamında teknoloji ve beceri amaçlı kullanılan 4 atölye, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle buluştu. 100 öğrencinin davet edildiği şenlikte öğrenciler 25'şerli gruplar halinde STEM, kodlama ve akıl yürütme çalışmalarından yararlandı.