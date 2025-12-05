Haberler

Malatya'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

M.Ç. idaresindeki 59 KP 263 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda M.B.A. yönetimindeki 44 ADD 261 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri ile B.S. yaralandı.

Öte yandan S.A. kontrolündeki 35 AIA 220 plakalı kamyonet ile A.B'nin kullandığı 44 T 0965 plakalı ticari taksi de Turgut Özal Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada iki araç sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
