Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Malatya'da iki otomobili çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Malatya'da iki otomobili çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.K. yönetimindeki 53 ABB 856 plaka otomobil, İnönü Mahallesi Buhara Caddesi'nde B.G. idaresindeki 44 ADK 814 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan G.C. ve H.G. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel