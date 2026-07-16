Malatya'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü

MALATYA'da dün meydana gelen 2 ayrı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Elazığ yönünden Malatya yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 HH 177 plakalı hafif ticari araç, Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Kaya'ya (57) çarptı. Kazada Kaya, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaya hastaneye kaldırıldı. Ancak Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde ise Ali Öztürk (41) idaresindeki 44 LF 432 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine; sağlık, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ali Öztürk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ali Öztürk ile Gülay Kaya'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, her iki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı