Malatya'da husumetlilerin çatışmasında 11 şüpheli adliyede MALATYA'da, husumetli 2 grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. MALATYA'da, husumetli 2 grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olay, 18 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde, Yeni Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. Akpınar Meydanı'ndaki kafede, mekanın işletmesiyle ilgili aralarında husumet bulunan 2 grup, konuşmak için bir araya geldi. Borç-alacak nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 1 tüfek ve 5 tabancanın kullanıldığı kavgada; Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Polis, olaya karışan 11 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Malatya'da husumetlilerin çatışmasında 11 şüpheli adliyede - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.