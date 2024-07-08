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Malatya'da sanayi sitesinde büyük yangın: 25 prefabrik iş yeri küle döndü

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Malatya'da Küçük Sanayi Sitesi yanında hırdavatçı esnafı için yapılan prefabrik iş yerlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabasının ardından kontrol altına alınırken, yaklaşık 25 prefabrik iş yerinde maddi hasar oluştu.

Malatya'da Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 25 prefabrik iş yeri hasar gördü.

Malatya'da sanayi sitesinde büyük yangın: 25 prefabrik iş yeri küle döndü

PREFABRİK İŞ YERLERİ YANDI

Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yanında hırdavatçı esnafı için yapılan prefabrik iş yerlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının hızla yayılması üzerine olay yerine Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Malatya'da sanayi sitesinde büyük yangın: 25 prefabrik iş yeri küle döndü

25 İŞ YERİNDE HASAR VAR

Yangında yaklaşık 25 prefabrik iş yerinde maddi hasar oluştu. Ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, gazetecilere, yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü söyledi. Ölmeztoprak, "Çalışmalar devam ediyor. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Bir itfaiye personelimizin tansiyonu yükselmiş ve müdahale edilmiş. Soğutma işlemlerine başlandı. Zarar da tespit edilir ve gereği yapılır. Çok geçmiş olsun." diye konuştu.

Malatya'da sanayi sitesinde büyük yangın: 25 prefabrik iş yeri küle döndü

Malatya'da sanayi sitesinde büyük yangın: 25 prefabrik iş yeri küle döndü

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Malatya Malatya İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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