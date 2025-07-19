Malatya'da Hırdavat Mağazasında Yangın Çıktı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının ardından soğutma çalışmaları devam ederken, mağazada hasar meydana geldi ve trafik tedbir amaçlı olarak tek şeritten sağlanıyor.
Malatya'da bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Merkez Yeşilyurt ilçesi Ankara Yolu üzerinde faaliyet gösteren hırdavat satış mağazasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye, TOMA ve Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yangın söndürme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasının devam ettiği yangın sonrası mağazada hasar oluştu.
Öte yandan Malatya-Ankara kara yolunda trafik tedbir amaçlı tek şeritten sağlanıyor.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel