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Malatya'da Hayat Sitesi A Blok davasında 5 sanık 16 Ekim'de yargılanacak

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Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı Hayat Sitesi A Blok davasında 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, tarafların esas hakkında savunmalarını sunmalarına karar vererek, duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, M.K.B, M.T, H.K. ile dönemin belediye görevlileri A.Ö. ve M.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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