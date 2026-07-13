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Malatya'da av tüfeğiyle havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da av tüfeğiyle havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde elinde av tüfeğiyle havaya rastgele ateş açan Mehmet Fatih K., polis ekiplerince ablukaya alınan binada etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde elinde av tüfeğiyle havaya ateş açan Mehmet Fatih K. (29), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde av tüfeğiyle dolaştığı öne sürülen Mehmet Fatih K., iddiaya göre havaya rastgele ateş açtı. Silah sesini duyan çevredekiler, kısa süreli korku ve panik yaşadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine çok sayıda polis ekibi ile özel harekat timi sevk edildi. Mehmet Fatih K.'nın bir apartmana girmesi üzerine bina, polis ekiplerince ablukaya alındı. Teslim olmamak için direnen şüpheli, bina içerisinde polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayda yaralanan kimse olmazken, gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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