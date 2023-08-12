Malatya'da hastane otoparkında tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı

Malatya'da bir hastane otoparkında yaşanan olayda, İ.A. ile M.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İ.A.'nın silahından çıkan kurşun, M.K.'nın başına isabet etti ve ağır yaralanmasına neden oldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalandı.