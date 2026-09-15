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Malatya'da hasat edilen kayısı ağacı yeniden çiçek açtı

Malatya'da hasat edilen kayısı ağacı yeniden çiçek açtı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaz ayında hasat edilen kayısı ağacı yeniden çiçek açtı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaz ayında hasat edilen kayısı ağacı yeniden çiçek açtı.

Esenli Mahallesi'nde kayısı üretimi yapan Yusuf Timur, haziran ayında kayısılarını hasat etti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hasat edilen kayısı ağacı yeniden çiçek açtı.

Yaklaşık 40 yıldır kayısı üretimi yaptığını aktaran Timur, ilk kez eylül ayında çiçek açan kayısı ağacı gördüğünü ifade etti.

Timur, "İlkbaharda çiçek açan kayısı ağacı haziran ayında meyve vermişti. Şimdi yeniden çiçek açmaya başladı." dedi.

Kaynak: AA
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