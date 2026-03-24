Depremde hasar alan 43 yıllık cami kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar alan 43 yıllık Sanayi Camii, güvenlik önlemleri ile kontrollü bir şekilde yıkıldı. Cami cemaati ve sanayi esnafı, yıkım sırasında duygusal anlar yaşadı.

MALATYA'da 6 Şubat depremlerinde hasar alan ve yıkım kararı verilen 43 yıllık Sanayi Camii kontrollü şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan ve 1983 yılında hizmete giren Sanayi Camii, aldığı hasar nedeniyle yıkım kararı verildi. Ekiplerin, çalışmalarının ardından cami bugün kontrollü olarak yıkıldı. Ayardır kapalı olan caminin yıkımı öncesi çevrede güvenlik tedbirleri kapsamında elektrik ve doğal gaz akışı kesildi. Caminin yıkımını izleyen sanayi esnafı ve cami cemaati ise duygusal anlar yaşadı.

Kabine sonrası Erdoğan'dan 'İran' mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası İran mesajı: Bunu yapmakta kararlıyız
Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a ahlar vahlar ettirdi

Beşiktaş'a ahlar vahlar ettirdi
Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu

Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydular
Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a ahlar vahlar ettirdi

Beşiktaş'a ahlar vahlar ettirdi
Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız belli oldu

Merakla beklenen haber geldi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali