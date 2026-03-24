Depremde hasar alan 43 yıllık cami kontrollü şekilde yıkıldı

MALATYA'da 6 Şubat depremlerinde hasar alan ve yıkım kararı verilen 43 yıllık Sanayi Camii kontrollü şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan ve 1983 yılında hizmete giren Sanayi Camii, aldığı hasar nedeniyle yıkım kararı verildi. Ekiplerin, çalışmalarının ardından cami bugün kontrollü olarak yıkıldı. Ayardır kapalı olan caminin yıkımı öncesi çevrede güvenlik tedbirleri kapsamında elektrik ve doğal gaz akışı kesildi. Caminin yıkımını izleyen sanayi esnafı ve cami cemaati ise duygusal anlar yaşadı.

