Malatya'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
F.Ç. yönetimindeki 23 ES 186 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu Erkenek Tüneli'nde, aynı yönde seyreden M.D. idaresindeki 06 FFS 875 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan H.A.Ç. ile S.Ç. ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
