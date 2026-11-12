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Malatya'da hafif ticari araçla çarpışan otomobil devrildi, 2 sürücü yaralandı

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Malatya'da hafif ticari araçla çarpışan otomobil devrildi, 2 sürücü yaralandı
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Malatya'nın Yakınca Mahallesi'nde sabah saatlerinde hafif ticari araçla çarpışan otomobil devrildi. Kazada yaralanan iki araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

MALATYA'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 44 AHP 087 plakalı otomobil ile 44 AIS 783 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilerek ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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