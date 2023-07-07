Malatya'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.