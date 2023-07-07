Malatya'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı
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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Türkmen yönetimindeki 44 ES 324 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolunun Şahnahan yol ayrımında Ahmet Keleş yönetimindeki 44 DM 292 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Yusuf Türkmen, Perihan Türkmen ve Songül Keleş 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel