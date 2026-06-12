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Malatya'da Hacı Hüseyin Kölük Camisi ibadete açıldı

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Malatya'da hayırsever iş adamı İbrahim Kölük tarafından yaptırılan Hacı Hüseyin Kölük Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri katıldı.

Malatya'da hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan Hacı Hüseyin Kölük Camisi törenle ibadete açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından konuşan Vali Seddar Yavuz, merhum Hacı Hüseyin Kölük'ün adını yaşatan caminin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Caminin hayırlı olmasını temenni eden Yavuz, "Memleketine olan vefasını anlamlı bir eserle taçlandıran kıymetli hemşerimiz İbrahim Kölük'ü gönülden tebrik ediyor, merhum Hacı Hüseyin Kölük'e Allah'tan rahmet diliyorum. Hayırsever vatandaşlarımızın şehrimize kazandırdığı her eser, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Edilen duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Yavuz ve beraberindeki protokol üyeleri camide incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Açılış programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İl Müftüsü Ramazan Dolu, hayırsever iş insanı İbrahim Kölük ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
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