Malatya'da Gölette Boğulan İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'da serinlemek için gölete giren işçi Abdullah Çiçek (19) boğularak hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşları tarafından durum bildirildikten sonra olay yerine gelen ekipler, Abdullah'ın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.