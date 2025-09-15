Haberler

Malatya'da Gazze İçin Feribotla Destek Turu Düzenlendi

Güncelleme:
Malatya'da, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için Karakaya Barajı'nda feribot turu düzenlendi. Programda feribotlar Filistin bayraklarıyla donatıldı ve vatandaşlar Gazze'ye destek için dövizler kaldırdı.

Malatya'da İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için Karakaya Barajı'nda feribotla destek turu düzenledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Sumud'un Yolunda, Gazze İçin Umut Taşıyoruz" programı kapsamında Battalgazi Feribot İskelesi'nde feribotlar Filistin bayraklarıyla donatıldı.

Vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için Karakaya Barajı'nda temsili olarak feribotla yola çıktı.

Feribotlara binen öğrenci ve vatandaşlar ellerindeki dövizlerle Gazze'ye destek verdi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
