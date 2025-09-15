Malatya'da Gazze İçin Feribotla Destek Turu Düzenlendi
Malatya'da, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için Karakaya Barajı'nda feribot turu düzenlendi. Programda feribotlar Filistin bayraklarıyla donatıldı ve vatandaşlar Gazze'ye destek için dövizler kaldırdı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Sumud'un Yolunda, Gazze İçin Umut Taşıyoruz" programı kapsamında Battalgazi Feribot İskelesi'nde feribotlar Filistin bayraklarıyla donatıldı.
Feribotlara binen öğrenci ve vatandaşlar ellerindeki dövizlerle Gazze'ye destek verdi.