Malatya'da freni patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde freni patlayan bir otomobil takla attı ve kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde freni patlayan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Malatya-Pütürge kara yolu Yaygın Mahallesi mevkisinde, İ.Ö. yönetimindeki 44 FF 331 plakalı otomobil, freninin patlaması nedeniyle takla attı.
Kazada sürücü ile araçtaki A.Ö, G.Ö ve E.Ö. yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel