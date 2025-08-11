Malatya'da Feci Kaza: Şerife Eryalçın Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin sürücüsü Battal Eryalçın'ın ardından yaralı eşi Şerife Eryalçın da hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsünün tedavisi sürüyor.

EŞİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Battal Eryalçın'ın ardından kazada yaralanan eşi Şerife Eryalçın (63) da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü M.D.'nin tedavisi ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
