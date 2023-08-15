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Malatya'da Ev Yangını Söndürüldü

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 13.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Uç sokak içerisinde bulunan müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayda maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Malatya Güncel Haberler

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