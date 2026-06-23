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Malatya'da eşi ve kızını öldüren zanlı tutuklandı

Malatya'da eşi ve kızını öldüren zanlı tutuklandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde eşi ve bir kızını öldürüp diğer kızını yaralayan Nevzat Timurkaan tutuklandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, eşi ve kızını öldüren, bir kızını da yaralayan şüpheli tutuklandı.

İnönü Mahallesi'nde 20 Haziran'da eşi ile iki kızını silahla vurduktan sonra bıçakla kendisini yaralayan ve gözaltına alınan Nevzat Timurkaan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde 20 Haziran'da baba Nevzat Timurkaan, henüz bilinmeyen nedenle eşi Feray, kızları Beyza ile Berra'yı silahla vurduktan sonra bıçakla kendini yaralamıştı.

Feray ve Beyza Timurkaan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, Berra ise tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
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