Malatya'da Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Büşra Alper'in Cenazesi Toprağa Verildi

Malatya'da yaşanan olayda, Mehmet Alper tarafından bıçaklanarak öldürülen Büşra Alper'in cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet Alper tutuklandı.

MALATYA'da eşi Mehmet Alper (33) tarafından bıçaklanarak öldürülen Büşra Alper'in (22) cenazesi, toprağa verildi.

Olay, dün Topsöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Alper ile eşi Büşra Alper arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Mehmet Alper, eşi Büşra Alper'i bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Büşra, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Büşra Alper'in cenazesi, bugün gözyaşları arasında Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Alper'in ifadesinde, Eşim Büşra Alper'in başka bir erkekle konuştuğu düşüncesiyle bıçaklayarak öldürdüm dediği öğrenildi. İşlemlerin ardından Mehmet Alper tutuklandı.