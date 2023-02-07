Malatya'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Malatya'da yıkılan bir binanın enkazında, depremden 35 saat sonra 6 yaşındaki çocuğa ulaşıldı.

İhh'dan yapılan açıklamaya göre, Giresun'dan Malatya'ya giden İHH ekibi, Turgut Temelli Caddesi'nde bir binanın enkazında çalışırken gelen sesler üzerine ortam dinlemesi yaptı.

İHH ve diğer ekiplerin çalışması sonucu enkazdan 6 yaşındaki erkek çocuğu, babası ve ağabeyi sağ olarak çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen 6 yaşındaki çocuğun kurtarılması cep telefonu kamerası ile kaydedildi.