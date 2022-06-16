Malatya'da engelli kan bağışçısına madalya verildi

Malatya'da Türk Kızılay, engelli kan bağışçısı Serhat Kuzucu'ya bronz madalya verdi.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyede destek hizmetleri biriminde çay ocağı sorumlusu olarak çalışan Serhat Kuzucu yaklaşık 20 yıldır Türk Kızılay'a kan bağışında bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuzucu, bronz madalya aldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Hayatımda aldığım en anlamlı ödüllerden birini aldım. Yaklaşık 20 yıldır sürekli kan veriyorum. Kan vermenin sağlığım açısından çok faydasını gördüm. Aynı zamanda insan vücudu için çok önemli olan kanın ihtiyacı olan tanımadığım birine vermenin hazzı ise çok daha önemli." ifadelerini kullandı.

Kuzucu, Kızılay'ın kendisine bronz madalya ile teşekkür belgesi de verdiğini kaydetti.