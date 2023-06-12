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Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Güncel Haberler

Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Özsan Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerini basınçlı su makinesiyle temizlemeye çalışan Ahmet Topaloğlu (21) henüz belirlenemeyen nedenle akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Topaloğlu, ambulansla kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Ahmet Topaloğlu Malatya Güncel Haberler

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