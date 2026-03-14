Malatya'da okul müdür yardımcısının darbedilmesine ilişkin adli ve idari soruşma başlatıldı

Güncelleme:
Malatya'daki özel bir eğitim kurumunun müdür yardımcısı, öğrenci velisi tarafından darbedildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Malatya'da özel bir eğitim kurumunun müdür yardımcısının darbedilmesine ilişkin adli ve idari soruşma başlatıldı.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada 10 Mart'ta kentte bir özel eğitim kurumunda öğrencilerin tartışması nedeniyle okul idaresi tarafından konuyu görüşmek üzere okula çağrılan öğrenci velisinin çıkan tartışma sonucu okul müdür yardımcısı bir öğretmene fiziki saldırıda bulunmasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını ve bu soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Adli soruşturma haricinde meydana gelen olay nedeniyle eğitim müfettişleri görevlendirildiğini kaydeden Yavuz, "İdari soruşturma da başlatılmıştır. Bir eğitim kurumunda meydana gelen müessif olaydan derin bir üzüntü duyduğumu belirterek, saldırıya uğrayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Konunun üzerinde titizlikle durduğumu önemle belirterek, adli ve idari olarak yürütülen soruşturma sonuçlarının beklenmesi hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
