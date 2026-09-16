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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, susturucu, 515 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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