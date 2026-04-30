Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttüğünü bildirdi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1 kilo 688 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin 79 sentetik ecza hapı ve hassas terazi ele geçirildiğini belirten Yavuz, 11 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
Kaynak: AA / Okan Coşkun