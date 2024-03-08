Malatya'da Dünya Kadınlar Günü'nde dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanması devam ediyor

Malatya'da geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dini nikahla birlikte yaşadığı Buse Çelik'i (21) öldüren Öymen Yağcı'nın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Öymen Yağcı, öldürülen Çelik'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Çelik'in ailesinin avukatı, sanığın hamile olan Buse Çelik'i tasarlayarak öldürme suçundan en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi.

Sanık Öymen Yağcı, karar duruşmasına katılmak istediğini belirterek, "Duruşmaya katılarak, şerefli şekilde cezamı almak istiyorum." ifadesini kullandı.

Duruşma 19 Nisan'a ertelendi.

Kentte taksicilik yapan Öymen Yağcı 8 Mart 2023'te Yamaç Mahallesi Namlı Sokak'ta Buse Çelik'i bıçakla yaralamış, genç kadın hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan zanlı, jandarma ekiplerine teslim olmuştu.