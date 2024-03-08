Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Dünya Kadınlar Günü'nde dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanması devam ediyor

Güncelleme:

Malatya'da geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dini nikahla birlikte yaşadığı Buse Çelik'i öldüren Öymen Yağcı'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık, karar duruşmasına katılmak istediğini belirtti.

Malatya'da geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dini nikahla birlikte yaşadığı Buse Çelik'i (21) öldüren Öymen Yağcı'nın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Öymen Yağcı, öldürülen Çelik'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Çelik'in ailesinin avukatı, sanığın hamile olan Buse Çelik'i tasarlayarak öldürme suçundan en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi.

Sanık Öymen Yağcı, karar duruşmasına katılmak istediğini belirterek, "Duruşmaya katılarak, şerefli şekilde cezamı almak istiyorum." ifadesini kullandı.

Duruşma 19 Nisan'a ertelendi.

Kentte taksicilik yapan Öymen Yağcı 8 Mart 2023'te Yamaç Mahallesi Namlı Sokak'ta Buse Çelik'i bıçakla yaralamış, genç kadın hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan zanlı, jandarma ekiplerine teslim olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Malatya Mahkeme Cinayet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Kaplan kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mustafa Kaplan kaç yaşında, nereli? Ayhan Uzunyayla kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Ayhan Uzunyayla kaç yaşında, nereli? Halil Tunçay kimdir? CHP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Halil Tunçay kaç yaşında, nereli? Şinasi Kuytak kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Şinasi Kuytak kaç yaşında, nereli? İsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin kaç yaşında, nereli? Mürsel Yıldızkaya kimdir? CHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya kaç yaşında, nereli? Münir Eren kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Münir Eren kaç yaşında, nereli? Murat Yıldız kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Murat Yıldız kaç yaşında, nereli? Ertunç Güngör kimdir? CHP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör kaç yaşında, nereli? Süleyman Kandil kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Süleyman Kandil kaç yaşında, nereli? Beyhan Güler Yılmaz kimdir? Gelecek Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Beyhan Güler Yılmaz kaç yaşında, nereli? Veli Gündüz Şahin kimdir? CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin kaç yaşında, nereli? Filiz Ceritoğlu Sengel kimdir? CHP İzmir- Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel kaç yaşında, nereli? Murat Bozkurt kimdir? Gelecek Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Murat Bozkurt kaç yaşında, nereli? Coşkun Ünal kimdir? CHP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Coşkun Ünal kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title