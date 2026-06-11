Malatya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü Y.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. Y.S. yönetimindeki 44 ACH 133 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı