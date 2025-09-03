Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
F.S. idaresindeki 44 ACE 171 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu Esentepe mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, 112 Acil sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel