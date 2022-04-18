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Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

A.E idaresindeki 44 AP 088 plakalı otomobil, Malatya- Adıyaman kara yolu Gündüzbey Mahallesi Dabakhane mevkisinde şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Yeşilyurt, Gündüzbey, Adıyaman, Malatya, Güncel, Haberler

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