Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.E idaresindeki 44 AP 088 plakalı otomobil, Malatya- Adıyaman kara yolu Gündüzbey Mahallesi Dabakhane mevkisinde şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Volkan Kaşik - Güncel