Üye Girişi
Haberler

Doğanşehir'de Devrilen Tanker Sürücüsü Yaralandı

Doğanşehir'de Devrilen Tanker Sürücüsü Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde akaryakıt yüklü tanker devrildi. Olayda sürücü A.K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tanker etrafında güvenlik önlemleri alındı ve akaryakıt başka bir tankere nakledildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

A.K. idaresindeki 44 KA 949 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Savaklı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen akaryakıt dolu tanker etrafında güvenlik önlemi alınırken akaryakıt başka bir tankere nakledildi.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel

Trafik Kazaları Yerel Haberler Doğanşehir malatya Güncel

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
MasterChef eleme adayları kim? 19 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Sarıçam, Kozan, Pozantı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Eylül Karatay, Cihanbeyli, Sarayönü su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 19 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Eylül Çankaya, Elmadağ, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Pljeskavica Ajvar tarifi! En güzel Pljeskavica Ajvar tarifi! Pljeskavica Ajvar tarifi nasıl yapılır? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Kumluca, Kemer 19-20 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR KAYSERİSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! TS Kayserispor maçı nereden izlenir? MasterChef Begova Corba tarifi! En güzel Begova Corba tarifi! Begova Corba tarifi nasıl yapılır? Begova Corba için malzemeler! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 19 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? MasterChef Patatnik tarifi! En güzel Patatnik tarifi! Patatnik tarifi nasıl yapılır? Patatnik için malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });