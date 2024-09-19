Doğanşehir'de Devrilen Tanker Sürücüsü Yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde akaryakıt yüklü tanker devrildi. Olayda sürücü A.K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tanker etrafında güvenlik önlemleri alındı ve akaryakıt başka bir tankere nakledildi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.
A.K. idaresindeki 44 KA 949 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Savaklı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen akaryakıt dolu tanker etrafında güvenlik önlemi alınırken akaryakıt başka bir tankere nakledildi.