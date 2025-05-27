Malatya'da Devri Dolu Otomobil Kazasında Sürücü Yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgeye göre, K.A. (32) idaresindeki 44 FZ 959 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman karayolunun Kelhalil Mahallesi kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel