Malatya'da dereye düşen Erdem, hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dere kenarında oturan 19 yaşındaki Erdem Gündüz, dengesini kaybederek suya düştü ve boğuldu. Gündüz'ün cesedi arama kurtarma çalışmaları sonucunda suyun 2 metre altından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Duranlar Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı ile dere kenarında oturan Erdem Gündüz, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşının ihbarı ile bölgeye sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma timi tarafından arama yapıldı. Yapılan çalışma sonrası Erdem Gündüz'ün cansız bedeni suyun 2 metre altından çıkarıldı. Olay sırasında yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı gözaltına alınırken, Gündüz'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

