Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Depremzedelerin Konakladığı Konteynerlerde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı 2 konteyner, çıkan yangında zarar gördü. Yangın, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki konteyner kentte meydana geldi. Depremzede ailenin konakladığı konteynerde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yanındaki konteynere da sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, iki konteyner zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA'da depremzedelerin yaşadığı 2 konteyner, çıkan yangında zarar gördü.

Yangın, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki konteyner kentte meydana geldi. Depremzede ailenin konakladığı konteynerde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yanındaki konteynere da sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, iki konteyner zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bostanbaşı Yeşilyurt İnceleme Malatya İtfaiye Güncel Yaşam Polis

Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok

Gelen son ihbar da asılsız çıktı

 Fitch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: 2024'te bunu yapan tek ülkeyiz

Fıtch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum

 Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır

Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi
Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti

Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (7 Eylül) Dolar ne kadar oldu? İnan Kıraç kimdir? İnan Kıraç kaç yaşında ve nereli? İş insanı İnan Kıraç'ın hayatı… EXXEN Spor üyeliği nasıl yapılır, ne kadar ve maçlar nasıl izlenir? EXXEN üyelik ücreti kaç TL? Dilan ve Engin Polat tahliye mi oldu? Dilan ve Engin Polat çifti nasıl hapisten çıktı, davası ne oldu? İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi?
title