Malatya'da Depremzedelerin Konakladığı Konteynerlerde Yangın Çıktı

Yangın, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki konteyner kentte meydana geldi. Depremzede ailenin konakladığı konteynerde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yanındaki konteynere da sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, iki konteyner zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel