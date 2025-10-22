Malatya'da depremzede öğrenciler için oluşturulan kütüphane açıldı

Malatya'da deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimine destek amacıyla kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Spor Lisesi'nde kurulan kütüphanenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentin 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar aldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehirde olağanüstü bir imar sürecinin yürütüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda kentte 103 bin bağımsız bölümün yapımının sürdüğünü bildiren Er, "Malatya'mız ayağa kalkıyor. 900 küsur lokasyonda inşaat var. Allah, devletimize zeval vermesin. Devletimiz elinden geleni yapıyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da Malatya Spor Lisesinin depremlerde hasar aldığını, Bakanlığın bütçesiyle okulu güçlendirip eğitim öğretime açtıklarını ifade etti.

Bakır, Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfına deprem bölgesindeki illere öncelik vermesi ve kütüphaneyi kurması dolayısıyla teşekkür etti.

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Yunus Emre Alimoğlu ise "Kitap Gibi Şehirler" projesi kapsamında kütüphaneler açmaya karar verdiklerini anlattı. Alimoğlu, öğrencilerden kütüphanede bolca vakit geçirmelerini istedi.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından açılış kurdelesini kestikleri kütüphaneyi gezdi.