Malatya'da Depremler Sonrası Ağır Hasarlı Binaların Yıkımına Hız Verildi

Malatya'da dün peş peşe yaşanan üç deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine hız verildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, son depremlerle birlikte kendi kendine yıkılma riski bulunan binalara öncelik verildiği yıkımlarda, yerinde ayrıştırmalara izin verilmeyerek enkazlar kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor. Ağır hasarlı yüksek katlı binalarında dinamitle patlama yöntemiyle yıkımlarına başlanan kentte yaklaşık 36 bin dolayındaki ağır hasarlı yapının yıl sonuna kadar yıkılması hedefleniyor.