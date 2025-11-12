Malatya'da Depremden Sonra Hırsızlık Girişimi: Bir Yaralı

MALATYA'da depremde orta hasar almasından dolayı oturulmayan 11 katlı apartmana hırsızlık amacıyla girdiği anlaşılan 2 şüpheli, durumu fark edip kendilerini engelleyen Abdurrahman Yıldız'ı tabanca ile yaraladı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar almasından dolayı oturan kimsenin olmadığı 11 katlı apartmana 2 şüpheli hırsızlık için girmek istedi. O sırada durumu fark eden çevre sakinlerinden Abdurrahman Yıldız, şüphelileri uyarınca aralarında kovalamaca yaşandı. Site içerisinde yaşanan kovalamaca sırasında şüphelilerden biri tabanca ile Yıldız'a ateş etti. Yıldız, çenesine isabet eden kurşunla yaralandı.

Olayı görenler vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Abdurrahman Yıldız'ın çenesine isabet eden kurşunla yaralandığını belirledi. Yıldız, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.