Malatya'da depremden etkilenenlere 103 bin 19 konut yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da meydana gelen depremlerden etkilenenlere 103 bin 19 konut yapılacağını açıkladı. Özhaseki, vatandaşların sağlam ve güvenli yuvalara kavuşması için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da afetlere dayanıklı ve yatay mimariye uygun 103 bin 19 konut yapılacağını bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen şehirlerimizde kaybedecek vaktimiz yok. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalarına bir an evvel kavuşturmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Malatya'mızda afetlere dayanıklı ve yatay mimariye uygun, 103 bin 19 konut yapacağız. Şu an sahada 14 bin 338 yuvamızın inşasını hızla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.