Malatya'da depremde yıkılması sonucu 26 kişinin öldüğü binanın kooperatif başkanı Bursa'da yakalandı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Malatya'da yıkılan Bulutlar Sitesi'nin Kooperatif Başkanı olduğu öğrenilen A.A, Bursa'da gözaltına alındı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Malatya'da yıkılan Bulutlar Sitesi'nin Kooperatif Başkanı olduğu öğrenilen A.A, Bursa'da gözaltına alındı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği, 25 daireden oluşan Bulutlar Sitesi'nin Kooperatif Başkanı A.A, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki evinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Malatya Bursa Güncel Haberler

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