Malatya'da deprem sonrası boşaltılan 3 katlı bina yıkıldı Güncel Haberler Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından boşaltılan 3 katlı bina yıkıldı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından boşaltılan 3 katlı bina yıkıldı. Atılgan Caddesi'ndeki 3 katlı müstakil bir bina, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından ağır hasar alınca bir süre önce boşaltıldı. Binanın kendiliğinden yıkılması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada kimsenin olup olmadığını inceledikten sonra enkazın etrafına şerit çekti. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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