Depremde hayatını kaybedenler Malatya'da anıldı

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anısına Malatya'da saat 04.17'de anma programı gerçekleştirildi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen etkinlikte saygı duruşu yapıldı ve karanfiller bırakıldı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ikiz depremlerde hayatını kaybedenler için Malatya 6 Şubat Platformu tarafından anma programı düzenlendi. Tevfik Temelli Caddesi kavşağında düzenlenen anma programına CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte platform üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunun ardından depremde yakınlarını kaybedenler karanfil bırakıp dua etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
