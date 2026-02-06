Depremde hayatını kaybedenler Malatya'da anıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Malatya'da saat 04.17'de anma programı düzenlendi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ikiz depremlerde hayatını kaybedenler için Malatya 6 Şubat Platformu tarafından anma programı düzenlendi. Tevfik Temelli Caddesi kavşağında düzenlenen anma programına CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte platform üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunun ardından depremde yakınlarını kaybedenler karanfil bırakıp dua etti.