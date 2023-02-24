Malatya'da Deprem Nedeniyle Yıkılan Kırçuval Oteli'nin Sahibi Olan Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval Tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya’da yıkılan Kırçuval Oteli’nin sahibi ve aynı zamanda Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da yıkılan Kırçuval Oteli'nin sahibi ve aynı zamanda Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval tutuklandı.

Malatya'daki Kırçuval Oteli, Kahramanmaraş'ın Pazarlık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk deremde yıkılmıştı. Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi 6. Grup'ta play-off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, konakladıkları Kırçuval Oteli'in enkazı altında can vermişti.

Depremde yıkılan birçok binanın müteahhidi tutuklanırken otelin sahibi ve aynı zamanda Battalgazi Belediyesi'nin AKP'li başkan yardımcısı olan Zafer Kırçuval hakkında hiçbir işlem yapılmaması tepkilere neden olmuştu.

Edinilen bilgiye göre Zafer Kırçuval, bugün Malatya'da gözaltına alındı. Kırçuval, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.