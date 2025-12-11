Haberler

Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü Özelif Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davaya devam edildi

Güncelleme:
Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Özelif Sitesi'nin yargılamasında 7 sanığın duruşmasına devam edildi. Mahkeme, binanın hasar tespit raporları için bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 kişinin hayatını kaybettiği 2 bloklu Özelif Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan A.B, M.C, İ.V, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Sanık avukatları, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 2020'de yaşanan depremde sitenin hasar gördüğünü, binada onarım yapılmadığını savunarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kaymakamlığından ıslak imzalı hasar tespit raporunun istenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Yalova Üniversitesinden bilirkişi raporu alınmasına ve ilgili kurumlara müzekkere yazılarak binanın hasar tespit raporlarının istenmesine karar vererek, duruşmayı 16 Nisan 2026'ya erteledi.

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Özelif Sitesi'nin iki bloğunda 31 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
